Torino, negativi al coronavirus i giocatori sottoposti a ulteriori accertamenti (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Torino ha comunicato che tutti i giocatori sottoposti a ulteriori accertamenti dopo essere stati tenuti a margine del gruppo squadra sono risultati negativi al test del coronavirus. Si riunisce dunque da domani in maniera integrale la squadra agli ordini di Marco Giampaolo e martedì si disputeranno due sedute di allenamento allo stadio Filadelfia per i piemontesi che preparano la nuova stagione. Leggi su sportface

sportface2016 : #Torino, negativi al #coronavirus i giocatori sottoposti a ulteriori accertamenti - piras_zia : RT @NonVaccinato: è stato classificato dai nostri eroi in camice bianco, come decesso per Covid, BUGIARDI!!! Ricoverato due mesi fa per inf… - mafaldina61 : RT @NonVaccinato: è stato classificato dai nostri eroi in camice bianco, come decesso per Covid, BUGIARDI!!! Ricoverato due mesi fa per inf… - stevecounz : RT @NonVaccinato: è stato classificato dai nostri eroi in camice bianco, come decesso per Covid, BUGIARDI!!! Ricoverato due mesi fa per inf… - marinella2569 : RT @NonVaccinato: è stato classificato dai nostri eroi in camice bianco, come decesso per Covid, BUGIARDI!!! Ricoverato due mesi fa per inf… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino negativi Torino, negativi al coronavirus i giocatori sottoposti a ulteriori accertamenti Sportface.it Gli allenamenti di lunedì 24 agosto

Doppia sessione di allenamento per il Torino al Filadelfia. Al mattino, dopo l’attivazione muscolare in palestra, Belotti e compagni hanno svolto un programma prevalentemente tattico. Nel pomeriggio, ...

Toro, negativi i controlli: tornano in gruppo i tre giocatori sospetti di Covid

Nella giornata in cui è stata fissata la prima amichevole della nuova stagione contro il Novara, il Torino si è allenato presso lo stadio Filadelfia, proseguendo il proprio “ritiro” precampionato. In ...

Doppia sessione di allenamento per il Torino al Filadelfia. Al mattino, dopo l’attivazione muscolare in palestra, Belotti e compagni hanno svolto un programma prevalentemente tattico. Nel pomeriggio, ...Nella giornata in cui è stata fissata la prima amichevole della nuova stagione contro il Novara, il Torino si è allenato presso lo stadio Filadelfia, proseguendo il proprio “ritiro” precampionato. In ...