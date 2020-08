Torino, esce dall'incubo coronavirus dopo 5 mesi: 'Mi avevano dato solo tre ore di vita, ma medici e infermieri non hanno mai mollato' (Di lunedì 24 agosto 2020) commenta I medici gli avevano dato solo tre ore di vita, invece ce l'ha fatta Gianfranco medicini , tassista torinese di 55 anni. Finito in terapia intensiva a marzo a causa del coronavirus, è uscito ... Leggi su tgcom24.mediaset

I medici gli avevano dato tre ore di vita, invece ce l'ha fatta Gianfranco Medicini, tassista torinese di 55 anni. Finito in terapia intensiva a marzo a causa del coronavirus, è uscito dall’incubo dop ...Per la Procura di Patti che coordina il caso, Viviana aveva già in mente di uccidere il figlio per poi suicidarsi. Ci aveva già tentato da sola, non riuscendoci, il 28 giugno scorso, ingerendo 8 pillo ...