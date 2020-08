Torino, c’è il sì di Biglia. Ma il sogno resta Torreira (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Torino ha incassato il sì di Biglia. Il sogno dei granata per il centrocampo resta Torreira dell’Arsenal Il Torino accelera sul mercato per regalare rinforzi di qualità al tecnico Marco Giampaolo. Dopo aver definito l’accordo con la Sampdoria per Karol Linetty, i granata hanno incassato il sì di Lucas Biglia, svincolatosi dal Milan per fine contratto. Oltre all’argentino, il club di Urbano Cairo si sta muovendo anche per Fausto Vera dell’Argentinos e Lucas Torreira dell’Arsenal, vero obiettivo per la mediana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

