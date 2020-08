Tiziana Ferrario: “La figlia di Totti? Tredicenne sbattuta in copertina, indecente” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Questa storia della figlia di Totti Tredicenne sbattuta in copertina per il suo fondo schiena è indecente. Una direttrice di giornale dovrebbe avere una maggiore sensibilità verso una ragazza minorenne. Chieda scusa e si studi le leggi sulla stampa”. Questo il commento senza filtri di Tiziana Ferrario, giornalista, in merito alla prima pagina di ‘Gente’ in cui si intravede il lato B della figlia di Francesco Totti, Chanel, durante una vacanza al mare. Leggi su sportface

"Questa storia della figlia di Totti tredicenne sbattuta in copertina per il suo fondo schiena è indecente". Lo scrive la giornalista Tiziana Ferrario su Twitter a proposito della foto pubblicata in c ...

"Questa storia della figlia di Totti tredicenne sbattuta in copertina per il suo fondo schiena è indecente". Lo scrive la giornalista Tiziana Ferrario su Twitter a proposito della foto pubblicata in c ...