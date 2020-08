TikTok farà causa al governo americano dopo bando di Trump (Di lunedì 24 agosto 2020) Con un post sul blog intitolato "Perché stiamo facendo causa all'amministrazione", TikTok, la popolare app di video di proprietà della società cinese ByteDance, conferma la decisione, preannunciata sabato di citare in giudizio il governo degli Stati Uniti in un tribunale federale della California. La società ha affermato di proteggere i dati dei suoi utenti e vuole sfidare l'ordine esecutivo del presidente Trump che vieterebbe l'utilizzo della app qualora non si trovasse un acquirente americano per le sue operazioni sul suolo Usa.Gli avvocati di TikTok hanno affermato che la società ha "adottato misure straordinarie per proteggere la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti statunitensi di TikTok" e che ha spiegato tali sforzi al ... Leggi su ilfogliettone

