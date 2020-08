TikTok fa causa all'amministrazione Trump: 'Non siamo una minaccia' (Di lunedì 24 agosto 2020) TikTok ha deciso di fare causa all'amministrazione Trump per il suo ordine esecutivo che vieta da settembre l'uso dell'app negli Stati Uniti. Nell'azione legale la società cinese ha spiegato di non ... Leggi su tgcom24.mediaset

