Thiago Silva, niente Italia: trovato l’accordo con il Chelsea (Di lunedì 24 agosto 2020) Thiago Silva ha trovato un accordo con il Chelsea. Dopo l’amara finale di Champions League persa con il suo Psg per mano del Bayern Monaco, l’ex difensore del Milan volerà in Inghilterra. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore ha accettato l’offerta del Chelsea di un contratto biennale a circa 7 milioni a stagione, una proposta più alta rispetto alle altre ricevute, tra cui quella della Fiorentina che sembrava essere in pole position su tutte solo qualche ora fa. Leggi su sportface

