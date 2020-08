Thiago Silva Chelsea, c’è l’accordo: i dettagli del contratto (Di lunedì 24 agosto 2020) Thiago Silva Chelsea: il difensore brasiliano ha raggiunto un accordo con il club inglese. I dettagli del contratto Il Chelsea ha raggiunto l’accordo definitivo con Thiago Silva. Il difensore brasiliano lascerà a parametro zero il Paris Saint-Germain per trasferirsi in Premier League alla corte di Frank Lampard. Come riportato da Sky Sport, Thiago Silva firmerà nelle prossime ore un contratto che lo legherà al Chelsea per i prossimi due anni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

