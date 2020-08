The Lord of the Rings: Gollum si mostra in un nuovo epico trailer (Di lunedì 24 agosto 2020) E' arrivato un nuovissimo trailer dedicato a The Lord of the Rings: Gollum e ci consente di dare uno sguardo a cosa dobbiamo aspettarci da questo gioco.Il trailer si apre con un'ambientazione alquanto devastata e una sorta di pitture rupestri che mostrano la "casa" di Gollum. Nel frattempo possiamo dare uno sguardo al Monte Fato: Gollum inizialmente si spaventa, ma in breve tempo si rende conto di essere sulla buona strada per tornare a Isengard, fissando con desiderio i fuochi che un giorno lo vedranno temporaneamente riunirsi con l'Unico Anello.Nella parte finale si sente il protagonista dire "Gollum", mentre in dissolvenza compare la scritta del gioco. Questo nuovo titolo rimarrà fedele alla visione esposta ne ... Leggi su eurogamer

HARINGDEVILDOM : ??BATI NA SILA LUCI SAKA LORD DIA THE POWER OF ARCADIA JSJDKFKF - Eurogamer_it : Nuovo trailer per #TheLordOfTheRingsGollum. - fantasy_square : 'The Lord of the Rings: Gollum' si mostra finalmente con il primo teaser #trailer ufficiale, pubblicato da Daedalic… - debbie_adef : @Lord_Denki In the ovvice oh???????? - badtasteit : Disponibile il primo teaser trailer per #TheLordoftheRings: Gollum -