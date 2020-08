The Lord of the Rings: Gollum, nuovo trailer e dettagli su gameplay (Di lunedì 24 agosto 2020) Finalmente rivelato un nuovo trailer su The Lord of the Rings: Gollum, inoltre gli sviluppatori hanno descritto alcuni meccanismi di gameplay Di videogiochi ispirati al Signore degli Anelli ne sono usciti di ogni genere e tipo. La Battaglia per la Terra di Mezzo è uno tra questi, famosa serie di strategici sviluppati da Electronic Arts. Anche un gioco di carte, fino alla più recente serie di Middle Earth sviluppata da Monolith Productions per la Warner. Quindi perlopiù con uno stile che si basa comunque sulla simulazione di guerre e conflitti. Con il prossimo gioco del franchise le cose potrebbero essere differenti. Assieme al nuovo teaser trailer, Daedalic Entertainment sviluppatore di The Lord of the ... Leggi su tuttotek

