“The Homesman”: stasera su Rai Movie il western di Tommy Lee Jones con Hilary Swank (Di lunedì 24 agosto 2020) Hilary Swank, gli amori e una carriera da Oscar sfoglia la gallery Una donna indipendente in un film western è un fenomeno piuttosto raro per chi è abituato ai grandi classici, eppure The Homesman, in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie, riesce a dar spazio alla visione femminile, oltre che ad una critica del genere, ponendo al centro del suo racconto le vicende della pioniera Mary Bee Cuddy, interpretata da Hilary Swank. Tratto dall’omonimo romanzo del 1988 di Glendon Swarthout, The Homesman ... Leggi su iodonna

