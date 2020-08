The Batman, l'indovinello dell'Enigmista nel trailer ha una soluzione, ecco quale (Di lunedì 24 agosto 2020) Un fan ha spiegato su Twitter come ha risolto l'indovinello dell'Enigmista presente nel teaser trailer di The Batman: la soluzione è un gioco di parole. Un fan ha spiegato su Twitter come ha risolto l'indovinello presente nel teaser di The Batman, uscito due giorni fa durante il DC Fandome. A un certo punto del filmato promozionale c'è infatti uno dei messaggi che l'Enigmista fa recapitare al vigilante di Gotham City, con il seguente interrogativo: "Cosa fa un bugiardo una volta che è morto?". Il quesito è accompagnato da una serie di simboli, e decifrandoli dopo aver intuito che alcuni di questi corrispondessero alle lettere E (la vocale più comunemente usata in inglese) e L (la consonante più ... Leggi su movieplayer

