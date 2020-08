The Batman, ecco il primo trailer del film con Robert Pattinson (Di lunedì 24 agosto 2020) Per colpa della pandemia di Coronavirus , il regista Matt Reeves, 'Cloverfield', ha completato solamente una parte delle riprese di 'The Batman' , ma questo non gli ha impedito di confezionare il ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : The Batman The Batman, è uscito il primo trailer! Corriere dello Sport.it Matt Reeves su «The Batman»: un film più neo-noir che di supereroi

L’ultimo film di Batman diretto da Matt Reeves sarà diverso dal classico film di supereroi. La pellicola, ispirata al supereroe dei fumetti DC, prende spunto soprattutto da «Chinatown», film del 1974 ...

Batman: Il lungo Halloween, confermato l’adattamento animato

È stato confermato che il film d’animazione della DC in uscita nel 2021 sarà un adattamento in due parti dell’iconica serie limitata di Jeph Loeb e Tim Sale, Batman: Il lungo Halloween. Questa rivelaz ...

