The Batman, commento al teaser trailer: il ritorno del vigilante di Gotham City si tinge di noir (Di lunedì 24 agosto 2020) La nostra analisi del teaser di The Batman, l'atteso film di Matt Reeves con Robert Pattinson che uscirà nell'autunno del 2021. Tra poco più di un anno avremo modo di vedere nelle sale The Batman, il film di Matt Reeves che rilancerà il franchise cinematografico dell'Uomo Pipistrello e ha svelato il suo primo teaser nel corso del DC Fandome. Un teaser che ha un che di miracoloso, dato che il lungometraggio ha interrotto le riprese dopo pochissime settimane, a causa delle restrizioni in vigore nel Regno Unito (la lavorazione era in corso a Londra), e ricomincerà solo a settembre. Un fatto che il reparto marketing della Warner Bros. riconosce apertamente, chiudendo il teaser con la scritta "Solo al cinema", seguita da ... Leggi su movieplayer

