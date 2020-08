Terremoto senza fine (Di lunedì 24 agosto 2020) Il 24 agosto di quattro anni fa il sisma ha colpito 138 Comuni del Centro Italia. La ricostruzione, però, continua a procedere a rilento. Quattro commissari e 101 ordinanze, infatti, non sono riusciti ad accelerare la burocrazia che blocca i cantieri. Il cartello di benvenuto nel centro storico di Arquata Del Tronto è coperto dai rovi. L'area è ancora zona rossa, si entra solo scortati dai vigili del fuoco, con il caschetto in testa. Tutto intorno è la desolazione delle macerie, monconi di case, tetti collassati. Il borgo è un relitto inghiottito dalla natura, è la metafora dell'abbandono. Giorni fa alcuni ragazzi delle frazioni vicine sono andati a ripulire i ruderi delle case dalla sterpaglia, a ridare dignità ai resti della devastazione del sisma. Chi passa deve ricordare e avere sotto gli occhi ciò che non è stato fatto, ... Leggi su panorama

Così monsignor Pompili, che esorta al coraggio della ripresa: “Dalle terre mutate dal terremoto può venire qualcosa di buono. A condizione che non si abbassi lo sguardo. È tempo di rialzare gli occhi, ...

Il presidente Mattarella ad Amatrice posa una corona in ricordo delle vittime del terremoto nel 2017 - Archivio Ansa

La fatica di continuare a sperare, nonostante tutto, nonostante una ricostruzione che ha appena cominciato a muovere i primi – lenti – passi. La fatica di restare tra montagne che già di per sé rendon ...

