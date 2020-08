Terremoto, Mattarella “Ricostruzione ancora incompiuta” (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nella triste ricorrenza del quarto anno dal gravissimo Terremoto che provocò nell'Italia Centrale più di trecento vittime e oltre quarantamila sfollati, desidero ancora una volta esprimere ai cittadini di Amatrice, Accumuli, Arquata, Pescara del Tronto e delle altre zone colpite, vicinanza e solidarietà”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione del quarto anniversario del Terremoto che colpì il Centro Italia. “Il pensiero che si rinnova va, anzitutto, alle vittime e ai loro familiari. E ai tanti che hanno perduto casa o lavoro – e spesso entrambi – in quella notte drammatica. Nonostante tanti sforzi impegnativi, l'opera di ricostruzione dei paesi distrutti – da quel sisma e da ... Leggi su iltempo

