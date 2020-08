Terremoto, le mappe di pericolosità sismica in Italia sono sbagliate. Il caso: la Calabria è uno dei territori al mondo a più alto rischio (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Terremoto è uno dei più grandi pericoli del nostro Paese, che lo si voglia o meno. E a rendere ancora più pericoloso un eventuale sisma è il modo che gli Italiani hanno, da sempre, di affrontare questo tipo di eventi. Si fanno scongiuri, si parla di fatalità e non si programma. Mai come nel caso dei terremoti, invece, prevenire è decisamente meglio che curare. Le mappe di pericolosità sismica sono davvero in grado di prevedere davvero i terremoti? E’ la domanda che si sono posti i giornalisti di PresaDiretta su Raitre. Come ha spiegato Emanuele Tondi, geologo dell’Università di Camerino, “la mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale ... Leggi su meteoweb.eu

Sisma 2016, mappe di rischio e banche dati a portata di smartphone

Tutto pronto per la nuova stagione di PresaDiretta, il programma condotto da Riccardo Iacona in prima serata su Rai3. Dopo la pausa estiva ricomincia il viaggio – inchiesta del giornalista e conduttor ...

Sisma 2016, mappe di rischio

Sisma, arriva il prototipo del primo supporto tecnologico di previsione e prevenzione europeo: mappe di rischio e banche dati degli eventi sismici ma anche aggiornamenti costanti. Riguarda i 138 comun ...

