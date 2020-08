Terremoto in Centro Italia quattro anni dopo: oggi il premier Conte ad Amatrice (Di lunedì 24 agosto 2020) Terremoto in Centro Italia quattro anni dopo. oggi alle 11, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà a Amatrice (Ri) per partecipare alla celebrazione commemorativa del quarto anniversario del sisma del Centro Italia. Lo rende noto un comunicato di palazzo Chigi. ”Il paese non c’è più”. Sono le prime ore di mercoledì 24 agosto 2016, è ancora buio e la voce del sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi è tra le prime a rimbalzare su tv e radio. Voce che ricordiamo bene noi di UrbanPost, avendola raccolta poche ore dopo il sisma “rotta” dal dolore per la ... Leggi su urbanpost

