Terremoto: Fico, Istituzioni tutte sostengano ricostruzione (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 24 AGO - "La fase successiva all'emergenza resta ancora lunga e faticosa. Ciò chiama in causa le Istituzioni tutte che non possono lasciare soli i cittadini, ma devono anzi sostenere ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Terremoto: Fico, Istituzioni tutte sostengano ricostruzione - Agenparl : Terremoto: Fico, ferita non rimarginata. Impegno Camera a sostegno dei cittadini - - ILBARBA_ : Terremoto di Amatrice. VERGOGNATEVI TUTTI! Solo parole e commemorazioni. Se avete coscienza lasciate le vs poltrone… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Fico

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "La fase successiva all'emergenza resta ancora lunga e faticosa. Ciò chiama in causa le istituzioni tutte che non possono lasciare soli i cittadini, ma devono anzi sostenere co ...L’AQUILA - "Ma tu di chi sei figlio?" Questa la prima e abissale domanda che un anziano del paese ha rivolto a Todd Brown che si aggirava tra vicoli, archi e piazzette medioevali di Fontecchio, lungo ...