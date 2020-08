Terremoto del 2016, quattro anni persi. Una lezione per il dopo Covid (Di lunedì 24 agosto 2020) quattro anni persi. quattro anni di attesa, quattro commissari e quattro anni di delusioni. Il rituale dell’anniversario che si consumerà in questi giorni risulta ancora più indigesto. Era la notte tra il 23 e il 24 agosto, nel 2016, ci risvegliammo con alcuni borghi che non esistevano più. Tra Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo oggi sono ancora tanti i paesi fantasma: da Amatrice ad Arquata del Tronto regnano ancora sovrane le macerie. Nella regione Marche è stato realizzato solo l’1% della cosiddetta “ricostruzione pesante”, il 4% degli immobili produttivi e il 34% dei danni lievi. La sensazione è che ormai i cittadini di questi territori siano ... Leggi su huffingtonpost

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella nella ricorrenza del #terremoto dell'Italia Centrale: - virginiaraggi : Oggi ricordiamo le vittime del terribile terremoto che 4 anni fa colpì Amatrice. @Roma è vicina alle loro famiglie.… - matteosalvinimi : Un abbraccio ai Veronesi e a tutti gli Italiani colpiti da disastri e maltempo, nel giorno dell’anniversario del te… - CasaTolleranza : @RVanossi @Apndp La politica non c'entra nulla... É l'Italia. Siamo il popolo del 'mo vedo se se poffà dddomani'… - karma_author : RT @JuriLertora: Alle 3:36 del #24agosto 2016 una violenta scossa di #terremoto devasta interi paesi del #centroitalia, #Amatrice su tutte.… -