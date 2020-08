Terremoto Centro Italia, da Norcia i cittadini scrivono a Mattarella e Conte: «Il ponte di Genova è stato ricostruito. E noi? Siamo cittadini di serie B?» (Di lunedì 24 agosto 2020) Una lettera aperta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al premier Giuseppe Conte, al parlamento tutto arriva oggi, quattro anni dopo il Terremoto che ha sconvolto il Centro Italia con scosse che sono andate avanti per mesi. A scriverla è il Comitato Rinascita Norcia, cittadini che dal 30 ottobre 2016 – a soli due mesi da Accumoli, quando il Terremoto devasta questa volta il patrimonio artistico della splendida Norcia e continua a fare danni in quella Amatrice che oggi ricorda le sue vittime del 24 agosto di quattro anni fa – provano a ripartire nella splendida cittadina umbra. Qualcuno, oggi, parla anche di scendere in piazza. Amatrice quattro anni dopo. Il fotografo Mozzetti: ... Leggi su open.online

