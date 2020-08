Terremoto Centro Italia, 4 anni fa. Mons. Massara, Camerino,: 'Ingabbiati dalla burocrazia, freno della ricostruzione' (Di lunedì 24 agosto 2020) Questo grazie al Decreto Semplificazione, pubblicato il 17 luglio scorso nella Gazzetta Ufficiale, che, come spiegato dallo stesso Legnini, ha recepito quel pacchetto di norme, in cui sono compresi ... Leggi su agensir

Nelle terre ferite dal sisma del 24 agosto 2016. Monsignor D’Ercole: «Il buio non ci addormenti» Il commissario per la ricostruzione Legnini: «Siamo a un punto di svolta» ...Coldiretti Macerata fa il punto sulla situazione delle aree interne marchigiane in occasione dell’anniversario del rovinoso sisma del 2016: “a quattro anni dalle scosse di terremoto che hanno devastat ...