Terremoto Calabria: lieve scossa avvertita in provincia di Cosenza [DATI e MAPPE] (Di lunedì 24 agosto 2020) Una lieve scossa di Terremoto è stata avvertita dalla popolazione in Calabria pochi minuti fa, in provincia di Cosenza. Si è trattato di un sisma magnitudo ML 2.0, avvenuto a 5 km ovest da Rose (Cosenza) alle 06:56:59, ad una profondità di 7 km. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.L'articolo Terremoto Calabria: lieve scossa avvertita in provincia di Cosenza DATI e MAPPE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Scossa di #terremoto davanti la costa di #Crotone: magnitudo 3.5, avvertita dalla popolazione

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Calabria Terremoto in Calabria: scossa avvertita in provincia di Cosenza [LIVE] Stretto web Gerace, successo per le visite guidate di Chiese aperte

Grande successo a Gerace per le visite guidate Chiese aperte 2020, manifestazione promossa dalla diocese e curate dall’Associazione Meissa. Domenica 16 agosto, infatti, si è tenuta a Gerace la prima d ...

Terremoto, forte scossa 4.7 in Australia

Nella giornata di oggi, domenica 23 agosto 2020, la terra ha tremato con grande intensità in diverse zone del mondo. In tal senso, alle 13:00, (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Cent ...

