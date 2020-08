Tennis, Schwartzman polemico: “L’esclusione di Pella? L’ho presa male, ci hanno mentito” (Di lunedì 24 agosto 2020) Nonostante la vittoria al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati contro il norvegese Ruud, Diego Schwartzman è apparso piuttosto contrariato e polemico in conferenza stampa. Nelle parole riportate da “La Naciòn” si percepisce infatti il malcontento del Tennista argentino, preoccupato per l’esclusione di Pella e Dellien dal torneo a causa di contatti con il fisioterapista risultato positivo al Covid-19. “Senza essere ipocrita ammetto di aver preso molto male quanto accaduto a Pella, come d’altronde la maggior parte dei giocatori. Abbiamo avuto tantissime conversazioni private con i responsabili dei protocolli e con la USTA, ma ci hanno mentito in faccia. Dicevano che non ci sarebbero state ripercussioni per chi sarebbe ... Leggi su sportface

