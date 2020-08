Tendenze capelli autunno-inverno 2020/2021, la coda con elastico in vista (Di lunedì 24 agosto 2020) È stata un’estate di foulard legati tra i capelli e incorporati a trecce e code, e di scrunchie, quegli elastici maxi decorativi e colorati. La stagione autunnale, invece, si fa più rigorosa: gli elastici tornano a essere visibili e non si nascondono più sotto alle ciocche di capelli fatte girare appositamente. Ma sono minimal, essenziali e rigorosamente neri. Leggi su vanityfair

Tendenze capelli autunno inverno 2020/21: il lato soffice delle chiome

Tendenze capelli autunno-inverno 2020/2021, la coda con elastico in vista

Dopo un'estate di scrunchie maxi e colorati, per l'autunno-inverno l'elastico si porta minimal: nero, per ponytail basse e ben definite È stata un’estate di foulard legati tra i capelli e incorporati ...

