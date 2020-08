Temptation Island torna in tv | Svelate le prime due coppie Nip (Di lunedì 24 agosto 2020) Sta per tornare in tv una nuova edizione di Temptation Island, ma questa volta nessun vip sarà protagonista di questa esperienza. Ebbene sì, le registrazioni stanno per ricominciare, mentre la messa in onda è prevista per Settembre su Canale 5. A condurre non ci sarà Filippo Bisciglia, tanto amato dal pubblico, ma bensì Alessia Marcuzzi che seguirà le coppie Nip all’interno dei rispettivi villaggi per ventuno giorni consecutivi. Nel frattempo, sul social Instagram vengono Svelate i fidanzati e le fidanzate pronti a mettersi in gioco. Temptation Island torna in tv Dopo una pausa estiva Temptation Island torna in tv, stavolta le coppie che ... Leggi su giornal

fanpage : COVID19. Positive due tentatrici del reality - Notiziedi_it : Temptation Island Vip, Sonny Di Meo e Sara Shaimi prima coppia? - do0dleyada : RT @mygodishobi: 'tutto questo è temptation island...' - arvthaz : cioè ma obiettivamente ce lo vedete harry a fare il tentatore a temptation island PERCHÉ IO SÌ ORA PIÙ CHE MAI - angyangy8889 : @_JokerRoses_ Mi sento un po’ Filippo a temptation island: “Saint avrà accettato il falò di confronto?E Zee come ri… -