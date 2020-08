Temptation Island 8: le prime coppie (Di lunedì 24 agosto 2020) Nadia e Antonio - Temptation Island 8 A poche settimane dalla conclusione della settima edizione, con la conduzione di Filippo Bisciglia, altre coppie sono pronte a mettersi in gioco a Temptation Island, stavolta al cospetto di Alessia Marcuzzi. Contrariamente allo scorso anno, la conduttrice guiderà il viaggio di 12 protagonisti nip. Conosciamo meglio i nuovi protagonisti. La prima coppia ufficiale è formata dal 32enne Antonio Giungo e la sua fidanzata Nadia, di dieci anni più piccola rispetto a lui. Stanno insieme da un anno e nove mesi. E’ stato Antonio a chiamare Temptation Island: “Anche se la amo, ho bisogno di capire se è la ragazza giusta per me per costruire un futuro insieme“. Dal punto di vista dell’uomo, la ... Leggi su davidemaggio

svnflowx : ho appena scoperto che tra poco ricomincia temptation island e c’è uno che si chiama nello ?????? - IsaeChia : #TemptationIsland8, sono #Carlotta e #Nello la seconda coppia del reality! (Video) - IsaeChia : #TemptationIsland8, #Nadia e #Antonio sono la prima coppia ufficiale (e il trash è già assicurato)! - FranceseMario : @Lando_1908 @SaponeAndrea voglio salvini a temptation island - zazoomblog : Temptation Island svelate le prime due coppie della nuova edizione - #Temptation #Island #svelate #prime -