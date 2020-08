Teenage Bounty Hunters su Netflix, recensione (Di lunedì 24 agosto 2020) Teenage Bounty Hunters, apparso senza troppi clamori su Netflix a Ferragosto, è una di quelle serie alle quali non daresti due lire e invece si rivelano piccoli concentrati di umorismo e intelligenza. La premessa è assurda: due adolescenti gemelle di Atlanta fermano per caso un fuggitivo inseguito da un cacciatore di taglie, ci prendono gusto e così dalla sera alla mattina iniziano ad alternare la normale vita di adolescenti dei telefilm (sesso, scuola e schivare la malvagità delle coetanee) con quella di apprendiste Bounty hunter. Una verità è che più l'America si aggroviglia su se stessa, più la troviamo interessante. Qui siamo nel sud degli Stati Uniti, epicentro del bizzarro americano, contenitore di molti degli ingredienti dell'attuale ... Leggi su gqitalia

