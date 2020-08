Teatro: “Storie di Spie” in Prima nazionale al Calvi Festival (Di lunedì 24 agosto 2020) Calvi Festival E IL Teatro: IN Prima nazionale “STORIE DI SPIE” DA UN’IDEA DI CARLO EMILIO LERICI (TESTI DI ALBERTO BASSETTI E GERMANO RUBBI) ‘Storie di spie’ è uno spettacolo in cui tre personaggi, realmente esistiti, raccontano loro stessi svelando, in questo modo, quella parte della storia contemporanea che viene tenuta nascosta negli scaffali secretati. Regia di Germano Rubbi. Calvi dell’Umbria, Venerdì 28 agosto ore 21.15 nel Giardino del Monastero. Calvi DELL’UMBRIA – Una Prima nazionale al Calvi Festival 2020. Per la sezione dedicata al Teatro andrà in scena, ... Leggi su laprimapagina

aldoceccarelli : RT @VITAnonprofit: NonChiamatemiMorbo, una mostra fotografica “parlante” - VITAnonprofit : NonChiamatemiMorbo, una mostra fotografica “parlante” - Umbria_N_Web : Calvi Festival e il teatro: in prima nazioanle 'Storie di spie' da un'idea di Carlo Emilio Lerici (Testi di Alberto… - tusciatimes : 'Calvi Festival 2020' e il teatro, in prima nazionale 'Storie di spie' - - StorieNarra : Al #Narrastorie2020 28 AGOSTO, AGENDA ??ore 18.00 ELISABETTA SALVATORI in IN VIAGGIO.STORIE IN VALIGIA. Spettacol… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro “Storie Piccolo, Covacich, Piperno e Antonelli. La Lettura degli scrittori e del dialetto Corriere della Sera