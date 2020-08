Tatuaggio con simbolo delle SS naziste sul petto: candidata alle elezioni comunali si autosospende (Di lunedì 24 agosto 2020) Tatuaggio delle SS sul petto: la candidata di centrodestra alle elezioni comunali si autosospende Un Tatuaggio sul petto (a dir poco discutibile) con il simbolo delle SS naziste è costato la candidatura a consigliere comunale di Valenza (in provincia di Alessandria) a Sabrina Deambrogi. La donna, candidata nella lista civica “La città che vogliamo” a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Alessandro Deangelis, aveva pubblicato su Facebook l’aberrante selfie con il Tatuaggio in bella vista. La foto incriminata è stata rimossa dai social, ma una testata locale, Radio Gold, nel frattempo ... Leggi su tpi

