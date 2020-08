Taranto: centro commerciale, tentata rapina. Inseguimento, auto abbandonata Indagine della polizia (Di lunedì 24 agosto 2020) tentata rapina, poco fa, ai danni del centro commerciale Porte dello Ionio a Taranto. Il colpo e’ fallito grazie all’intervento degli agenti della polizia e della sicurezza interna. Panico tra la gente che ha assistito ad un Inseguimento tra i malviventi e le forze dell’ordine. Per sfuggire alla cattura, hanno abbandonato l’auto sulla strada per San Giorgio Ionico e poi si sono dileguati a piede nelle campagne. Proseguono le indagini della polizia L'articolo Taranto: centro commerciale, tentata rapina. Inseguimento, auto ... Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #Taranto: centro commerciale, tentata rapina. Inseguimento, auto abbandonata - zama_zamy : @giuseppe_masala @Barracuda_1953 La Cina pressa si due porti Taranto e Beirut. Beirut è la porta d ingresso nel Me… - RanaldoFilomena : RT @Mictlan86: L'umanità si regge su strane #domande. Ma ad essere più bizzare sono le #risposte. La mia tra le migliaia? Cosa provava l'u… - ichoseharry : RT @Mictlan86: L'umanità si regge su strane #domande. Ma ad essere più bizzare sono le #risposte. La mia tra le migliaia? Cosa provava l'u… - Ugatarta : RT @Mictlan86: L'umanità si regge su strane #domande. Ma ad essere più bizzare sono le #risposte. La mia tra le migliaia? Cosa provava l'u… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto centro

La Gazzetta del Mezzogiorno

Mezzogiorno di fuoco a San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto. Una sparatoria si è verificata in paese anche se al momento non se ne conosce l'origine. Di sicuro c'è un uomo trasportato in codice ...Taranto - «Non avverto alcun disagio a candidarmi al Consiglio regionale con l’Unione di centro. Anzi, questa opportunità mi consente di sostenere il centrodestra e, in particolare, la candidatura a p ...