Taglio parlamentari, il governatore Pd Bonaccini annuncia il suo sì: “È da 30 anni che il centrosinistra propone di ridurli”. Orfini: “Partito si schieri per il No” (Di lunedì 24 agosto 2020) Dichiarazione di voto e appello al Pd, che però continua ad essere spaccato. Il governatore dem dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini entra nel dibattito politico sul referendum per il Taglio dei parlamentari con parole nette: “È da 30 anni che il centrosinistra propone di ridurre il numero” ha detto in un’intervista a Repubblica, dove ha annunciato che voterà sì alle urne del 20 e 21 settembre. Un appuntamento, ha aggiunto, a cui il Pd deve arrivare “con una linea chiara e condivisa” perché “sarebbe sbagliato andare in ordine sparso“. Presa di posizione, quella di Bonaccini, che arriva dopo le parole di Luigi Di Maio, che ieri ha sottolineato come il ... Leggi su ilfattoquotidiano

luigidimaio : Oggi chi dice no al taglio dei parlamentari, dice no a un risparmio di quasi mezzo miliardo di euro a legislatura e… - fattoquotidiano : Referendum, Di Maio in campo per il taglio dei parlamentari: “L’establishment è per il No, gli italiani per il Sì” - Mov5Stelle : #Referendum #TaglioDeiParlamentari #VotaSi Dai la tua disponibilità a diventare rappresentante di lista per il MoV… - Giocoleria1 : RT @LaNotiziaTweet: Referendum, #DiMaio: “Il taglio dei parlamentari è una grande opportunità per il Paese. Mente chi continua a ripetere c… - Luigi57 : Quanno ce vò ce vò Calenda a Di Maio: 'Taglio parlamentari fatto a cavolo, ma tagliati tu' -