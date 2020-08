"Taglio dei parlamentari fatto a cavolo, tagliati tu…". Calenda, una replica senza precedenti: Di Maio ko (Di lunedì 24 agosto 2020) Carlo Calenda è un fiume in piena contro Luigi Di Maio. Al leader di Azione non va giù la propaganda a suon di cinguettii del ministro degli Esteri che scrive: "Oggi chi dice no al Taglio dei parlamentari, dice no a un risparmio di quasi mezzo miliardo di euro a legislatura e a un sistema più efficiente". Immediata infatti la replica di Calenda che sceglie anche lui Twitter: "Un poco di pudore. Vi siete annullati il limite dei due mandati dopo averci rotto le balle per anni sulla vostra 'diversità' e sulla politica come impegno civico a termine. Ma con che faccia vieni a spiegarci la nobiltà di un Taglio fatto a cavolo? tagliati tu, poi ne riparliamo". ... Leggi su liberoquotidiano

