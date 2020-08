Sure, le proposte al Consiglio Ue Lavoro, all'Italia 24,7 mld di aiuti (Di lunedì 24 agosto 2020) Sembra concretizzarsi il sostegno europeo per l'uscita dalla crisi economica da coronavirus, almeno per quel che riguarda lo strumento che costituisce la risposta alla crisi del Lavoro (Sure). La Commissione europea guidata dalla tedesca Ursula von der Leyen ha presentato proposte al Consiglio Ue per l'attivazione di un sostegno finanziario complessivo di 81,4... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani

