Sure, ecco il piano europeo per il lavoro: all’Italia 27,4 miliardi (aspettando il Recovery Fund) (Di lunedì 24 agosto 2020) La Commissione europea ha presentato al Consiglio Ue le proposte di decisioni relative alla concessione di un sostegno finanziario di 81,4 miliardi di euro a 15 Stati membri, tra cui l’Italia, nel quadro dello strumento Sure a tutela dell’occupazione, che prevedono per l’Italia lo stanziamento più alto, pari a 27,4 miliardi. Dopo che il Consiglio avrà approvato le proposte, il sostegno finanziario sarà erogato sotto forma di prestiti che l’Ue concederà agli Stati membri a condizioni favorevoli. “Nell’ambito del programma Sure, la Commissione Europea ha riconosciuto al nostro Paese 27,4 miliardi di euro, l’importo maggiore fra quelli assegnati ai diversi Stati europei”, ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle ... Leggi su tpi

planetpaul65 : RT @SkyTG24: Sure, ecco cosa prevede il piano di aiuti Ue per l'Italia - RoccisanoF : RT @SkyTG24: Sure, ecco cosa prevede il piano di aiuti Ue per l'Italia - SkyTG24 : Sure, ecco cosa prevede il piano di aiuti Ue per l'Italia - flickerhar : @fearlesslouiss “Hanno sbagliato a farmi la rampa dello skater, ecco perché mi sono tatuato oops” Sure honeyyyyyu - are_you_sure_ : RT @AUniversale: Avete presente la teoria sull'evoluzione della specie umana? Ecco, era una stronzata. Confidiamo, tuttavia, che si tratti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sure ecco Sure, ecco cosa prevede il piano di aiuti Ue per l'Italia Sky Tg24 Ecco i soldi dell’Europa per il lavoro in Italia

Presentate al Consiglio Ue le proposte della Commissione: al nostro Paese oltre 27 miliardi di euro del programma Sure, la quota più alta. Quasi 28 miliardi di euro, la fetta più grossa. Tanto spetter ...

Ecco perché se aumentano i contagi il Mes diventa una scelta obbligata

L'impennata dei contagi, se pur in misura decisamente più contenuta rispetto ai ben più consistenti casi registrati in Francia, Spagna e Germania, pone nuovamente in primo piano il tema del potenziame ...

Presentate al Consiglio Ue le proposte della Commissione: al nostro Paese oltre 27 miliardi di euro del programma Sure, la quota più alta. Quasi 28 miliardi di euro, la fetta più grossa. Tanto spetter ...L'impennata dei contagi, se pur in misura decisamente più contenuta rispetto ai ben più consistenti casi registrati in Francia, Spagna e Germania, pone nuovamente in primo piano il tema del potenziame ...