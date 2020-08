SURE, Catalfo: da UE riconoscimento a lavoro svolto (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – “Davanti alla crisi innescata dal coronavirus, l’Europa è stata chiamata a dare una risposta chiara e tempestiva. Sul fronte della tutela del lavoro e dei lavoratori questa risposta è arrivata”. Lo ha scritto in un post su Facebook la Ministra del lavoro Nunzia Catalfo. “Oggi la Commissione Europea – scrive – ha presentato al Consiglio UE le proposte per l’attivazione di SURE, lo strumento messo in campo dalla Commissione von der Leyen per sostenere l’occupazione durante l’emergenza Covid-19. Per l’Italia sono previsti 27,4 miliardi di euro degli 81,4 totali: la quota più alta.Come Governo, in questi mesi abbiamo compiuto ogni sforzo possibile per garantire protezione sociale a lavoratori, famiglie e imprese ... Leggi su quifinanza

