SURE, Castelli: garantire occupazione e sostenere imprese priorità Governo (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – “Il lavoro è la vera sfida del post Covid. garantire l’occupazione, supportare le imprese, anche nella trasformazione verso nuove forme di lavoro, sono priorità nell’azione di Governo. È quello che abbiamo fatto con tutti i Decreti che si sono susseguiti in questi mesi, passo dopo passo, e che oggi assume maggiore rilevanza”. Lo ha scritto in un post su Facebook il Viceministro dell’Economia Laura Castelli. “La Commissione europea – scrive – ha presentato una proposta ambiziosa per la ripartizione dei fondi SURE, destinati a preservare e sostenere l’occupazione. È il primo tassello, in attesa che il Consiglio europeo approvi la proposta della ... Leggi su quifinanza

SURE, Castelli: garantire occupazione e sostenere imprese priorità Governo

