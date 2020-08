Sure: 27,4 miliardi di euro di prestiti all’Italia dalla Commissione Ue (Di lunedì 24 agosto 2020) La Commissione europea ha presentato al Consiglio la proposta di dare assistenza finanziaria a 15 Stati membri dell'Ue per complessivi 81,4 mld di euro: il nostro Paese sarebbe il primo beneficiario dello schema voluto dalla Ue Leggi su firenzepost

PaoloGentiloni : Oggi @EU_Commission propone il primo pacchetto di 81 miliardi per #SURE, il sostegno ai meccanismi tipo cassa inte… - amendolaenzo : L’Europa a sostegno del mondo del lavoro. Oggi la @Eu_Commission ha proposto a @EUCouncil l’attivazione del primo p… - gualtierieurope : Col programma #Sure, @EU_Commission ha riconosciuto al nostro Paese 27,4 miliardi di euro, l’importo maggiore fra q… - Black300Joe : RT @borghi_claudio: Nessuna autorizzazione esplicita. Nessun dettaglio sulle caratteristiche del prestito. Non si sanno scadenza, tasso e s… - V04646020 : RT @borghi_claudio: Nessuna autorizzazione esplicita. Nessun dettaglio sulle caratteristiche del prestito. Non si sanno scadenza, tasso e s… -

Ultime Notizie dalla rete : Sure miliardi Bruxelles presenta al Consiglio Ue le proposte per il Sure: all'Italia 27,4 miliardi di aiuti per il lavoro la Repubblica Sure, presentata la proposta al Consiglio Ue. All’Italia 27 miliardi

Coronavirus, Sure: presentata la proposta al Consiglio europeo. Per l’Italia 27 miliardi e mezzo circa. Come funziona lo strumento. Emergenza coronavirus, l’Ue si muove per quanto riguarda lo strument ...

Gualtieri: la Commissione Ue sostiene le politiche dell’Italia

Roma, 24 ago. (askanews) – “Nell’ambito del programma Sure, la Commissione Europea ha riconosciuto al nostro Paese 27,4 miliardi di euro, l’importo maggiore fra quelli assegnati ai diversi Stati europ ...

Coronavirus, Sure: presentata la proposta al Consiglio europeo. Per l’Italia 27 miliardi e mezzo circa. Come funziona lo strumento. Emergenza coronavirus, l’Ue si muove per quanto riguarda lo strument ...Roma, 24 ago. (askanews) – “Nell’ambito del programma Sure, la Commissione Europea ha riconosciuto al nostro Paese 27,4 miliardi di euro, l’importo maggiore fra quelli assegnati ai diversi Stati europ ...