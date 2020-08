Supercoppa A1 2020, Bonaccini: “Da definire la percentuale di spettatori che presenzieranno all’evento” (Di lunedì 24 agosto 2020) “La Supercoppa e’ uno dei grandi eventi nazionali e internazionali che rendono l’Emilia-Romagna terra di grande sport. Questa sfida ai piu’ alti livelli del basket si innesta in un calendario straordinario, dalla F1 al Moto GP al Giro d’Italia, che fa dell’Emilia-Romagna il campo centrale a cui guardare a livello nazionale e internazionale”. Queste le dichiarazioni di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, durante la presentazione del Final Four che assegnerà la Supercoppa di basket, prevista a Bologna dal 18 al 20 settembre. “Nei prossimi giorni chiariremo il tema delle presenze – ha proseguito Bonaccini – Dobbiamo definire la percentuale di spettatori che potranno ... Leggi su sportface

DewaFebriyanto : RT @Toccoditacco10: Riepilogo trofei 2020 Juventus - Scudetto Napoli - Coppa Italia Lazio - Supercoppa Inter - Icardi perde UCL - sportface2016 : #Basket #Supercoppa A1 2020, #Bonaccini: 'Uno dei grandi eventi nazionali e internazionali che rendono l'Emilia-Rom… - rosatoeu : #ChampionsLeague, Odriozola eroe per caso: 5 trofei con appena 613' giocati. Il singolare record del laterale destr… - Fortuna94296772 : RT @Toccoditacco10: Riepilogo trofei 2020 Juventus - Scudetto Napoli - Coppa Italia Lazio - Supercoppa Inter - Icardi perde UCL - zornik82 : RT @Toccoditacco10: Riepilogo trofei 2020 Juventus - Scudetto Napoli - Coppa Italia Lazio - Supercoppa Inter - Icardi perde UCL -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa 2020

Sportando

La LegaBasket Femminile ha, finalmente, comunicato format, date e orari per le prime gare ufficiali della stagione 2020-21. Nell'ultimo weekend di settembre, a partire da giovedì 24, prenderà il via l ...Il tecnico del Bayern Monaco ha passato gli ultimi 15 anni come vice, assistente o direttore generale: ora è Campione d'Europa. Chi l’avrebbe mai detto? Molti, considerando la rosa a disposizione del ...