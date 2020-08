Superbonus 110%, tutte le date da rispettare per fare i lavori gratis (Di lunedì 24 agosto 2020) L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sui tempi entro cui è possibile beneficiare del Superbonus 110% sugli interventi per il miglioramento energetico degli edifici. Ricordiamo che è possibile accedere alla maxi detrazione per alcuni lavori come l’installazione dei pannelli fotovoltaici o la sostituzione degli infissi a condizione, però, che questi interventi, denominati trainati siano vincolati ai lavori trainanti, come la realizzazione del cappotto termico o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione. Superbonus 110% per le spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 Il Superbonus del 110% viene riconosciuto sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. ... Leggi su quifinanza

Il cappotto termico, uno degli interventi chiave per accedere al superbonus

L'isolamento dall’estero dell’edificio è l’intervento principale che consente di avanzare di almeno due classi energetiche. Qualche elemento tecnico e operativo per capire in cosa consiste. Per accede ...

