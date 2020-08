Super Mario 3D World per Switch uscirà nel 2021 dopo Pikmin 3? (Di lunedì 24 agosto 2020) Siamo rimasti tutti sorpresi quando all'inizio di agosto Nintendo ha annunciato inaspettatamente Pikmin 3 Deluxe per Nintendo Switch. È vero che c'erano voci che indicavano il suo reveal, ma pochissimi si aspettavano che fosse annunciato tramite un tweet casuale su Twitter, confermando tra l'altro l'uscita ad ottobre.Bene, ora abbiamo alcune informazioni che potrebbero darci indizi su cosa è successo con questo gioco. I dettagli provengono dall'account Twitter di Emily Rogers, una degli addetti ai lavori più rispettati del settore. In un recente thread, l'insider ha condiviso diversi dettagli a riguardo, non solo su Pikmin 3, ma anche su altri giochi.A quanto pare, prima della pandemia da Coronavirus, Nintendo aveva programmato l'uscita di Pikmin 3 per la primavera/estate di quest'anno. Durante ... Leggi su eurogamer

