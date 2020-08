Suicide Squad: Kill the Justice League si svela in nuovi dettagli tra co-op, ambientazione e molto altro (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo un lungo periodo tra rumor e speculazioni, ora Rocksteady ha annunciato nel fine settimana a tutto il mondo i suoi prossimi progetti. Tra questi c'è Suicide Squad: Kill the Justice League che si è mostrato in un trailer ricco di adrenalina. Ora, il direttore creativo Sefton Hill ha svelato qualche dettaglio in più sul gioco.Come appunto suggerisce il trailer, Suicide Squad sarà ambientato a Metropolis, una città open-world che si differenzierà da Gotham in più modi. La città è colorata e vibrante e dato che ci sono quattro personaggi il tutto fa pensare che ognuno di loro sarà indispensabile per proseguire nel gioco. Ovviamente Harley Quinn, King Shark, Captain ... Leggi su eurogamer

IGNitalia : I giocatori avranno la possibilità di scoprire tutti i risvolti narrativi avvenuti a Gotham City dopo il finale di… - GValley : Si mostra in un trailer l'ultima fatica Rocksteady, Suicide Squad: Kill The justice League. Scopri di più sul nostr… - pcexpander : Ecco il trailer in italiano di Suicide Squad: Kill the Justice League, debutto nel 2022 (video) #pcexpander… - enricobanfo : Col #DcFanDome la battaglia per l'intrattenimento supereroistico crossmediale è ricominciata. #DCComics e… - artbyanto15 : Comunque questa sarà Harley nel nuovo film di suicide squad e niente, urlo.?? -