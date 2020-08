Suicide Squad: Kill the Justice League in nuovi dettagli tra co-op, ambientazione e altro (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo un lungo periodo tra rumor e speculazioni, ora Rocksteady ha annunciato nel fine settimana a tutto il mondo i suoi prossimi progetti. Tra questi c'è Suicide Squad: Kill the Justice League che si è mostrato in un trailer ricco di adrenalina. Ora, il direttore creativo Sefton Hill ha svelato qualche dettaglio in più sul gioco.Come appunto suggerisce il trailer, Suicide Squad sarà ambientato a Metropolis, una città open-world che si differenzierà da Gotham in più modi. La città è colorata e vibrante e dato che ci sono quattro personaggi il tutto fa pensare che ognuno di loro sarà indispensabile per proseguire nel gioco. Ovviamente Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang e ... Leggi su eurogamer

