Straordinario avvistamento nei mari italiani: Zifi nel Tirreno, i cetacei più rari del Mediterraneo [FOTO E VIDEO] (Di lunedì 24 agosto 2020) Gran finale in fatto di avvistamenti dalle crociere di WWF Travel nell’alto Tirreno con le quali il WWF ha inaugurato quest’anno il progetto Vele del Panda. Dal bellissimo veliero Mahayana, dove ricercatori, affiancati da semplici turisti e appassionati hanno navigato in diverse uscite settimanali, nella crociera appena conclusasi si è registrato l’avvistamento in più occasioni degli Zifi, i cetacei più rari da incontrare in Mediterraneo. Oltre ad un gruppo di 6 Zifi, i partecipanti a bordo della Mahayana hanno potuto osservare tartarughe marine, gruppi numerosi di stenelle e una verdesca, squalo abbastanza diffuso in Mediterraneo ma purtroppo minacciato ... Leggi su meteoweb.eu

