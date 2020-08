Strage nelle Filippine: doppio attentato provoca morti e feriti (Di lunedì 24 agosto 2020) . Il fatto è accaduto a Jolo, sull’isola di Sulu, a sud del paese Strage nelle Filippine dove una doppia esplosione ha provocato almeno dieci morti e vari feriti. Il bilancio, però, potrebbe purtroppo salire. Il fatto è accaduto a Jolo, sull’isola di Sulu, a sud del paese. Soldati e agenti di polizia sono prevalentemente le vittime dell’attentato. Alcune zone del paese sono in mani a gruppi islamisti e l’isola di Sulu è una di questa. Da tempo lo Stato sta conducendo proprio lì una lotta contro il gruppo Abu Sayyaf che potrebbe essere l’autore del sanguinario evento. Secondo le prime ricostruzioni e notizie che giungono dal paese asiatico, la prima esplosione sarebbe stata causata da una ... Leggi su bloglive

backinthegood : @mbx1900 @CristinaDragani @SmilingEars @SignorErnesto Strage nelle RSA e negli ospedali, in particolare - Valter_Ts : @byoblu @DAVIDPARENZO Sembra che il covid ha fatto strage proprio nelle zone dove c’erano più vaccinati “normali”.… - RAFALOCA1 : @lorepregliasco Forse no, ma c’e’ un esodo da NYC e molto malcontento per l’amministrazione della citta’. Per non… - valy_s : @DottAngeloC @FaviaFrancesco @marco_borrano @ItalObserver @queequeg1901 @ladyonorato @haStatoNESSUNO @VitoGulli… - AlbaRoni8 : RT @paolotgcom: #Ilgraffiodelle12 Ci avviciniamo alla Pasqua con oltre 18mila morti, ma non possiamo non pensare a cosa è accaduto nelle ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage nelle Francia, scritte negazioniste nel mausoleo che ricorda una strage nazista la Repubblica Processo per le stragi Christchurch

Brenton Tarrant è apparso impassibile nell'aula del tribunale dove sarà tenuto a rispondere di 51 omicidi, 40 tentati omicidi e terrorismo. Il processo è iniziato con una dettagliata ricostruzione deg ...

‘Apostasy Day’: il libero pensiero è in pericolo anche in Europa?

Una A scarlatta dipinta sul palmo della mano da mostrare sui social: così lo scorso 22 agosto segnato a livello globale dalla pandemia del Covid 19 il mondo laico ha voluto celebrare l’Apostasy Day, l ...

Brenton Tarrant è apparso impassibile nell'aula del tribunale dove sarà tenuto a rispondere di 51 omicidi, 40 tentati omicidi e terrorismo. Il processo è iniziato con una dettagliata ricostruzione deg ...Una A scarlatta dipinta sul palmo della mano da mostrare sui social: così lo scorso 22 agosto segnato a livello globale dalla pandemia del Covid 19 il mondo laico ha voluto celebrare l’Apostasy Day, l ...