Stimolo azzurro, Inzaghi chiama Bonaventura: “Potrebbe tornare in Nazionale” (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo le parole di Mino Raiola, ecco arrivare quelle di Filippo Inzaghi. Il tecnico del Benevento, in ritiro a Seefeld, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando di vari temi. Tra questi anche quello relativo al calciomercato, con SuperPippo che ha di fatto spalancato le porte all’arrivo in giallorosso di Giacomo Bonaventura. Stagione 2020/21 – “La condizione atletica sarà fondamentale e abbiamo iniziato presto il ritiro anche perché vorremmo partire bene. Non so come mai il ritmo in generale non sia alto, ma spero che il Benevento abbia sempre un buon livello di forma“. Salto di categoria – “La cavalcata della B dovrà darci fiducia. L’anno scorso sono state fatte cose incredibili, questi ragazzi hanno affrontato grandi ... Leggi su anteprima24

Indigo_Moon_ : @niwq69 @sarabol1 @i__cant_change @TRIFENILFOSFINA Vediamo che principe azzurro sei su! Ho proprio bisogno di uno stimolo per cagare. -

Ultime Notizie dalla rete : Stimolo azzurro Elezioni Reggio Calabria, la lista di Forza Italia è la più rosa: 20 donne candidate nel partito azzurro Il Reggino Atletica: Tamberi vince ad Ancona con 2,24, ma non vola a 2,29

Complice anche una serata non esaltante dei compagni d'avventura scelti per l'evento organizzato in casa, tutti fermi a 2,20, l'azzurro dell'Atletica Vomano non trova gli stimoli per volare verso i du ...

Valeria Roffino si mette alla prova con l’impegnativo Challenge Stellina

La trentenne delle Fiamme Azzurre affronterà un percorso di 10,3 km e 1.300 metri di dislivello in Val di Susa Una prova di corsa in montagna, addirittura un tricolore, Valeria Roffino non la disputav ...

Complice anche una serata non esaltante dei compagni d'avventura scelti per l'evento organizzato in casa, tutti fermi a 2,20, l'azzurro dell'Atletica Vomano non trova gli stimoli per volare verso i du ...La trentenne delle Fiamme Azzurre affronterà un percorso di 10,3 km e 1.300 metri di dislivello in Val di Susa Una prova di corsa in montagna, addirittura un tricolore, Valeria Roffino non la disputav ...