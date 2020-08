Stadio, Spagnolo: «Cinque cantieri per la Champions, ci crediamo» - Video (Di lunedì 24 agosto 2020) Roberto Spagnolo, direttore operativo dell’Atalanta e coordinatore unico dei lavori al Gewiss Stadium, sui canali ufficiali del club ha fato il punto sul cantiere. Ecco il Video. Leggi su ecodibergamo

Roberto Spagnolo, direttore operativo dell’Atalanta e coordinatore unico dei lavori al Gewiss Stadium, sui canali ufficiali del club ha fato il punto sul cantiere. Ecco il video. «Abbiamo accelerato i ...

Atalanta ottimista sulla Champions a Bergamo. Spagnolo: "La settimana prossima decisiva"

Bergamo, 24 agosto 2020 - “Siamo ottimisti sulla possibilità di giocare la Champions a Bergamo. Ci crediamo tanto. Dopo il sopralluogo della Uefa la settimana prossima ne potremo avere la certezza”. N ...

