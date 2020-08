Stadio di Bergamo, avanti con il cantiere Lavori alla curva Morosini, in ottica Champions (Di lunedì 24 agosto 2020) Tra due settimane gli ispettori verificheranno i requisiti Uefa. Nel frattempo l’intervento procede spedito: sabato è stato posato l’ultimo gradone della tribuna, mentre in curva sud sono già state levate le tribune metalliche. Leggi su ecodibergamo

Tra due settimane gli ispettori verificheranno i requisiti Uefa. Nel frattempo l’intervento procede spedito: sabato è stato posato l’ultimo gradone della tribuna, mentre in curva sud sono già state ...

Trasferte vicine ma proibite. Il tour virtuale della serie A e un po' di amarezza

La Spezia - Se sei un tifoso dello Spezia, hai appena esultato per una promozione sensazionale e guardi la prossima serie A è impossibile non concedersi una smorfia di disappunto. No, non è (ancora) u ...

