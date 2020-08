Sperimentazione vaccino anti Covid allo Spallanzani, la prima dose a una volontaria 50enne: «Spero di essere d’aiuto per salvare vite» (Di lunedì 24 agosto 2020) È una donna la volontaria a cui stamattina è stata inoculata la prima dose di vaccino anti-Covid allo Spallanzani di Roma: «Sono emozionata e orgogliosa» Leggi su corriere

robersperanza : Una notizia importante: oggi è iniziata la sperimentazione sull’uomo del vaccino italiano. Le intelligenze e la ric… - GassmanGassmann : Oggi all’ospedale Spallanzani, inizia la sperimentazione del vaccino italiano.Grazie sempre ai ricercatori,ai medic… - sole24ore : Covid, al via allo Spallanzani la sperimentazione del vaccino sull’uomo - Massimiliana21 : RT @TizianaFerrario: #Zingaretti annuncia in diretta il via alla sperimentazione del vaccino anti #Covid_19 sull'uomo.Grazie ai volontari.… - VacciniRIV : RT @robersperanza: Una notizia importante: oggi è iniziata la sperimentazione sull’uomo del vaccino italiano. Le intelligenze e la ricerca… -