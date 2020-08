Spallanzani, vaccino anti Covid: é iniziata oggi la sperimentazione sull’uomo (Di lunedì 24 agosto 2020) E’ iniziata oggi all’ospedale Spallanzani di Roma la sperimentazione del vaccino anti Covid sull’uomo. Per l’avvio della sperimentazione erano presenti questa mattina all’ospedale romano sia il presidente della regione Zingaretti sia l’assessore regionale alla sanità D’Amato. In moltissimi si sono candidati come volontari, 7mila le domande pervenute, ma solo 90 sono i partecipanti effettivi della campagna sperimentale che vede i volontari divisi in 2 macro gruppi a seconda dell’età. Il primo gruppo comprende persone tra i 18 ed i 55 anni, mentre il secondo quelle comprese tra i 65 e gli 85. Leggi anche: Spallanzani, al via da lunedì la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

